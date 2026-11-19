Niğde’de narkotik ekipleri 463 vatandaşı bilgilendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Niğde’de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 6 etkinlikte 463 vatandaşa bilgi verildi, el broşürleri dağıtıldı.
Niğde'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 6 etkinlikte 463 vatandaşa bilgi verildi, el broşürleri dağıtıldı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önleyici faaliyetler kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber", "Narkokaan", "Narkogençlik" ve "Narkonokta" projelerine yönelik etkinlikler düzenledi.
Toplam 6 etkinlikte 463 vatandaşa ulaşan ekipler, bilgilendirme çalışmasının yanı sıra katılımcılara el broşürleri dağıttı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı