Niğde Uluağaç'ta kaçak kazı operasyonunda 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Niğde'nin merkeze bağlı Uluağaç köyünde jandarmanın düzenlediği kaçak kazı operasyonunda çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatıldı.
Niğde'nin merkeze bağlı Uluağaç köyünde jandarma ekiplerince kaçak kazı operasyonu düzenlendi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında Uluağaç köyünde "Anadolu Mirası" operasyonu düzenledi. Operasyonda 1 jeneratör, 2 elektrikli kırıcı, 1 spiral makinesi, 2 çekiç, 7 kırıcı ucu, 2 kazma, 1 manivela demiri, 2 kürek, 2 uzatma kablosu ve halat ele geçirildi.
3 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet kapsamında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı