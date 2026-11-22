(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekim ayında 103 traktörün icradan satışa çıkarıldığını belirterek, çiftçinin borç nedeniyle üretim araçlarını ve tarım arazilerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Gürer, icraların durdurulması ve çiftçi borçlarının ertelenmesi çağrısında bulundu.

Gürer, yaptığı açıklamada, 2026 yılında her ay ortalama 80 traktörün icra daireleri tarafından satışa çıkarılldığını, geçen ay ise bunun 103'e yükseldiğini bildirdi.

Çiftçinin normal şartlarda ekim ayı ile birlikte hasadını tamamlamış, ürününü satmış ve kışa hazırlık yapmış olması gerektiğini ifade eden Gürer, şunları kaydetti:

"Ancak bugün çiftçi, kazandığıyla borcunu ödeyemiyor. Ürününü maliyetinin altında satmak zorunda kalan, emeğinin karşılığını alamayan üretici, bankalara borcunu ödeyemeyince icralık oluyor. Traktörü, tarlası, bağı, üretim araçları, hayvanları, ürünleri satışa çıkarılıyor. Ekim ayında 103 traktörün icradan satışa çıkarılması, tarımdaki borç sorununun ulaştığı boyutun da bir göstergesi.

İcra daireleri ve Sulh Hukuk Mahkemeleri tarafından satışa çıkarılan tarımsal varlıklara baktığımızda, yalnızca traktörlerin değil, çiftçinin üretim yaptığı arazilerin ve tarımsal işletmelerin de satış listelerinde yer aldığını görüyoruz. Ekim 2026 döneminde 103 traktör, 602 bağ, 7 bin 844 tarla, 7 besi damı, 24 samanlık ve 42 tarım makinesi, icra ve Sulh Hukuk Mahkemeleri tarafından satışa çıkarıldı. Bu rakamlar, çiftçinin yaşadığı ekonomik sıkıntının boyutunu ortaya koyuyor. Çiftçi yalnızca borcunu ödeyemediği için traktörünü değil, üretim yaptığı toprağını ve üretim araçlarını da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Traktör, çiftçinin üretim aracı. Çiftçinin traktörü icradan satıldığında o tarlayı o çiftçi nasıl sürecek? Üreticinin üretim yapabilmesine olanak sağlayan tarım alanı elden gittikten sonra çiftçiliği nasıl sürdürecek? Tarlası satılan, traktörü elinden alınan, tarım makinesi icraya düşen çiftçi nasıl ayakta kalacak?

Çiftçi borçlanarak üretim yapıyor, kredi alıyor. Ürünü satarken maliyetinin altında bir fiyatla ürününü satınca açık veriyor. Bu açığın karşılığı, elinde avucunda ne varsa icra daireleri yoluyla elinden alınıyor. Bunun için tüm icralar durdurulmalı, borçlar ertelenmeli, çiftçiye ek kredi desteği sağlanmalı ve çiftçinin ekipmanları, tarım alanları ve traktörleri icra dışı bırakılmalı. Eğer tarımda sorunları aşmak istiyorsak küçük aile tipi işletmeleri desteklemeliyiz. Küçük aile tipi işletmelerin sorunlarını gidermeliyiz ve çiftçinin ayakta kalacağı politikaları geliştirmeliyiz. Aksi takdirde gelecekte küçük aile tipi işletmelerin yok olması, Türkiye'nin daha çok dışa bağımlı hale gelmesine, sorunların katlanmasına ve gıdada arz güvenliği sorununun ortaya çıkmasına neden olur."

Kaynak: ANKA