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Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde, ilkbahardaki yoğun yağışlar nedeniyle temmuz ortasına sarkan patates ekiminin ardından soğuk nedeniyle hasadı da geciken ürünün yarısı tarlada kaldı.

Niğde'nin Melendiz bölgesinde ailesiyle birlikte bin 800 metre rakımlı arazilerde üretim yapan ziraat mühendisi Tamer Tekeli, sıcaklığın sıfırın altında 12 dereceye kadar düştüğünü ve ürününün yaklaşık yarısını tarlada bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesinde patates yetiştiren ziraat mühendisi Tamer Tekeli, normalde 15 Ekim'e kadar tamamladıkları hasadın bu yıl 20 Kasım'da hala sürdüğünü belirtti. Tekeli, hasat öncesinde etkili olan donun patateste yüzde 40 ila 50 arasında zarara yol açtığını kaydetti.

Her yıl mayıs başında patates ekimine başladıklarını ve ay ortasına kadar ekimi tamamladıklarını anlatan Tekeli, bu sezon yoğun yağış nedeniyle arazileri zamanında hazırlayamadıklarını söyledi. Ekim çalışmalarının temmuz ortasına kadar sarktığını belirten Tamer Tekeli, gecikmenin ürünün besleme sürecini de aksattığını ve hasat takvimini ileriye taşıdığını ifade etti.

Üretim sürecinin başından itibaren zor geçtiğini dile getiren Tekeli, "Maliyetli bir ürün yetiştiriyoruz. Yağış nedeniyle ürünü ekmemiz şimdi ise soğuk hava yüzünden hasadımız çok gecikti" dedi.

"Sıcaklık sıfırın altında 12 dereceye düştü"

Tekeli, bin 600 ila bin 800 metre rakımda üretim yaptıkları arazilerde, hasattan önceki günlerde sıcaklığın sıfırın altında 10 ila 12 dereceye kadar düştüğünü aktardı. Önceki yağışların ardından toprağın donduğunu belirten Tekeli, hasat edilmeyi bekleyen patateslerin soğuktan zarar gördüğünü söyledi.

Ekim ortasında bitmesi gereken hasat için kasımın son günlerine yaklaşırken hala tarlada olduklarını belirten Tekeli, ürün kaybını, "200 dekarlık bir alanda üretim yapyoruz ancak mahsulün yarısını soğuk aldı ve tarlada bırakmak zorunda kaldık. Verimimiz yarıya düştü" sözleriyle anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı