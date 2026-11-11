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CHP Niğde Milletvekili Gürer, zirai donda çiftçi zararlarının karşılanmasını istedi

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında zirai don riskine karşı önlem alınmasını ve çiftçilerin zararlarının karşılanmasını istedi. Gürer, zirai donun çiftçiyi de tüketiciyi de vuracağını ve ürün fiyatlarında artışa yol açacağını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yetkililerin zirai don tehlikesine karşı gereken önlemleri alması gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ani iklim değişikliklerinin başta tarım olmak üzere farklı sektörleri doğrudan etkilediğini belirtti.

Hava değişimleri konusunda meteorolojik verilerin doğru kullanılmasının önemine dikkati çeken Gürer, ani hava değişimiyle ortaya çıkan dolu, sel ve don risklerine karşı atılacak adımlarla ilgili sürecin doğru yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu yıl farklı ürünlerde zirai donun etkisini gösterdiğine işaret eden Gürer, tüm çiftçilerin zararlarının karşılanmasının şart olduğunu ifade etti.

Zirai donun olumsuz etkisinin raftaki ürünlere de yansıyacağını, fiyatlarda artışlar yaşanacağını dile getiren Gürer, şunları kaydetti:

"Zirai don yalnızca çiftçiyi değil, tüketiciyi de vuracak. Zirai don gibi felaketlere karşı önlemlerin artırılması bir ihtiyaç. Ekim yapılan bölgelerin hava koşullarının izlenebilirliği ve bunun için de üreticilere başta telefon mesajları olmak üzere gönderilecek bilgilerle önlemlerin artırılmasının gerekliliği açıktır. Zirai don başta olmak üzere iklim değişiklikleriyle ilgili ortaya çıkan her soruna daha öncelikli çözüm üretilmeli. Kamucu dediğimiz devlet politikasının bir an önce yaşama geçirilmesi, bölgelerin risk haritalarının oluşturulması, meteoroloji başta olmak üzere kurumların daha duyarlı davranması önemlidir. Gerekli önlemlerin daha olay gerçekleşmeden alınmasının öneminin altını çiziyorum."

Kaynak: AA
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