Niğde'de "Türkiye Sohbetleri" kapsamında "Terörsüz Türkiye'ye Geçiş Süreçleri" programı düzenlendi.

Vali Nedim Akmeşe, Valilik ve Sivil Dayanışma Platformu (SDP) işbirliğinde Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, "Terörsüz Türkiye" sürecinin terörün yol açtığı ağır bedellerin geride bırakılması bakımından büyük önem taşıdığını söyledi.

Bu doğrultuda atılacak her adımda hukukun üstünlüğünün, milli egemenliğin ve kamu düzeninin gözetileceğini belirten Akmeşe, toplumun bütün kesimlerinde karşılıklı güvenin ve dayanışmanın güçlendirilmesinin esas olduğunu kaydetti.

Ortak değerler etrafında birbirini anlamanın, farklılıklara saygı göstermenin ve birlikte yaşama kültürünü güçlendirmenin herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Akmeşe, "Pekişen huzur ortamı ülkemizin kalkınması açısından da yeni imkanlar sunacaktır. Güvenliğin ve istikrarın güçlenmesi eğitimin, bilimin, üretimin, yatırımın ve istihdamın gelişmesine, ülkemizin kaynaklarının toplumsal refah için daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu ise Cumhur İttifakı'nın süreçteki taşıyıcı gücünün, gelinen noktada sürecin bir devlet projesi olduğunun en büyük kanıtı olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçlerde de Milli Güvenlik Kurulu'nun teröristlerin tamamen silahlarını bıraktıklarına ve mağaraları, sığınakları terk ettiğine dair alacağı kararla birlikte başka bir aşamaya evrilecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan ise süreçle demokratik siyasetin önünün açılmış olacağını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerine düşen terör vesayetini temizlemiş olacağını ifade etti.

Programa, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Başaran Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hacı Mehmet Eren, ilçe ve belde belediye başkanları, akademisyenler, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA