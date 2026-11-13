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Niğde’de okulun ikinci katından düşen kız öğrenci yaralandı

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Niğde’de okulun ikinci katından düşen kız öğrenci yaralandı
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Niğde’de bir ortaokulda ikinci kattan düşen 11 yaşındaki kız öğrenci yaralandı.

Niğde'de bir ortaokulda ikinci kattan düşen 11 yaşındaki kız öğrenci yaralandı.

Olay, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Selin Sokakta bulunan Şehit Gökhan Altınalan Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle öğrenim gördüğü okulun ikinci katından düşen 11 yaşındaki F.E.B. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahelesi yapıldıktan sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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