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NİĞDE'de Kuddusi Yılmaz (25), ailesiyle yaşadığı evinde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Sazlıca beldesinde meydana geldi. Kuddusi Yılmaz'ın yerde hareketsiz yattığını gören aile bireyleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kuddusi Yılmaz'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği üzerinde durulduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı