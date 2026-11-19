Niğde Ulukışla'da 2 bin 979 litre kaçak yakıt ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde Koçak köyündeki lisanssız 2 işletmeye düzenlenen operasyonda 2 bin 979 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 979 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında Koçak köyünde lisanssız bayilik faaliyeti yürüten 2 işletmeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 bin 979 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA