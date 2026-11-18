Niğde'de iş yeri mutfağındaki yangın itfaiyece söndürüldü, maddi hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Niğde'nin Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği olayda yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü ve iş yerinde maddi hasar oluştu.
Niğde'de bir iş yerinin mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangında iş yerinde maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA