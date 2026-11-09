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Niğde'de 9. kattan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti

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Niğde'de 9. kattan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti
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Niğde İlhanlı Mahallesi'nde 9. kattan beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti. Görenlerin ihbarıyla gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi; cenaze savcı incelemesinin ardından hastane morguna gönderildi.

Niğde'de bir apartmanın 9. katından düşen kadın hayatını kaybetti.

İlhanlı Mahallesi'ndeki bir binanın 9. katındaki R.D, pencereden beton zemine düştü.

R.D'nin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze savcının incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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