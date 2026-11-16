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Meteoroloji Trakya ve İstanbul çevresinde yağmur ve sağanak bekliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Trakya ile İstanbul, Ankara, Kocaeli, Çanakkale ve Niğde çevrelerinde, Doğu Akdeniz'de yağmur ve sağanak bekleniyor. Van'ın doğusu ile Hakkari'de karla karışık yağmur ve kar görülecek; kuzeyde sıcaklık 2-4 derece artacak.

Ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoüusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Ankara,Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak; Van'ın doğusu ile Hakkari kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 20

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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