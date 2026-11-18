Niğde Bor'da peynir bidonuna sıkışan yavru köpek, çevredekilerce kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kılavuz köyünde yavru bir köpeğin kafası peynir bidonuna sıkıştı. Durumu fark eden çevredekiler bidonu keserek köpeği kurtardı; kurtarılma anları cep telefonuyla kaydedildi.
Niğde'nin Bor ilçesinde kafası peynir bidonuna sıkışan yavru köpek, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
İlçeye bağlı Kılavuz köyünde bir köpeğin kafası peynir bidonuna sıkıştı.
Durumu fark eden çevredekiler, bidonu keserek yavru köpeği kurtardı.
Köpeğin kurtarılma anları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: AA