İzmir'de düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Türkiye Finalleri'nde Niğde Valiliğinin kadın ve erkek voleybol takımları çeyrek finale yükseldi.

Erkek takımı Cumhurbaşkanlığı Koruma Takımı, kadın takımı ise Erzurum Emniyet ile karşılaşacak. Türkiye'nin farklı illerinden takımların katıldığı finallerde Niğde'yi temsil eden kadın ve erkek voleybol takımları, ilk maçların ardından adlarını son sekiz takım arasına yazdırdı. Erkek voleybol takımı, çeyrek finalde geçen yılın Türkiye şampiyonu Cumhurbaşkanlığı Koruma Takımı ile karşı karşıya gelecek. Niğde Valiliği Kadın Voleybol Takımı ise Erzurum Emniyet Kadın Voleybol Takımı karşısında yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

Niğde Valiliği, iki takımın da çeyrek finale yükselmesinin kent adına gurur verici olduğunu belirterek sporcuları tebrik etti ve çeyrek final karşılaşmalarında başarı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı