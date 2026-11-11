Niğde'nin yüksek kesimlerinde belde ve köyler mevsimin ilk karıyla tanıştı

Niğde'nin yüksek kesimlerinde belde ve köyler mevsimin ilk karıyla tanıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Niğde'de hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerindeki bazı belde ve köylere mevsimin ilk karı yağdı. Kent merkezinde sağanak hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışı dronla görüntülendi.
Niğde'de bazı belde ve köylere mevsimin ilk karı yağdı.
Hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde bulunan bazı belde ve köylerde kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezinde ise sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı dronla görüntülendi.
Kaynak: AA