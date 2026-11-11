Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Niğde'nin yüksek kesimlerinde belde ve köyler mevsimin ilk karıyla tanıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'nin yüksek kesimlerinde belde ve köyler mevsimin ilk karıyla tanıştı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerindeki bazı belde ve köylere mevsimin ilk karı yağdı. Kent merkezinde sağanak hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışı dronla görüntülendi.

Niğde'de bazı belde ve köylere mevsimin ilk karı yağdı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde bulunan bazı belde ve köylerde kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde ise sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
Gümüş kaşık ve soğan testi işe yaramıyor! Uzman uyardı: Mantardaki zehir tat ve kokuyla anlaşılmaz

Gümüş kaşık testi yanıltıyor! Zehirli mantar böyle anlaşılmaz
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı

Babası gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Letonya ve Litvanya sınırında alarm! NATO savaş uçakları havalandı

2 ülkede hareketli saatler! NATO savaş uçakları havalandı
48 milyon kez izlenmiş! İspanya'dan skandal videolar sonrası kritik adım

48 milyon kez izlenmiş! Skandal içerikler sonrası ağır darbe kapıda
Yeni hedef Brahim Diaz! Real Madrid'den Süper Lig devine

Real Madrid'den Süper Lig devine!
Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı

Aman bu hatayı yapmayın! Yapay zekanın tavsiyesine uydu, evsiz kaldı
Ajda Pekkan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Keşke tatsaydım

Süperstar'ın içinde ukde kalmış! En büyük pişmanlığını anlattı
Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü

Yolcu uçağının gövdesini evinin bahçesine gömdü! Nedenini duyan şaştı