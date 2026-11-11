Niğde'nin yüksek kesimlerinde belde ve köyler mevsimin ilk karıyla tanıştı

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Niğde'de bazı belde ve köylere mevsimin ilk karı yağdı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde bulunan bazı belde ve köylerde kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde ise sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı dronla görüntülendi.

Kaynak: AA