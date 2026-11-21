Niğde, Kayseri ve Adana sınırlarında yer alan Aladağlar, sarp zirveleri, buzul gölleri ve eşsiz vadileriyle doğa ve dağcılık tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Türkiye'nin önemli dağcılık merkezleri arasında gösterilen Aladağlar, 3 bin metrenin üzerindeki 50'den fazla zirvesiyle doğaseverlere farklı rotalarda keşif imkanı sunuyor.

Zengin doğal yapısı ve manzarasıyla dikkati çeken bölge, hafta sonu da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Dağcılık faaliyetleri açısından önemli bir merkez olan ve "Dağcılığın Okulu" olarak da nitelendirilen Aladağlar, trekking ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin de tercih ettiği noktalar arasında bulunuyor.

Bölgeyi ziyaret eden inşaat mühendisi Nihal Saygın Ayhan, Aladağlar'ın doğal güzelliklerinden etkilendiğini söyledi.

Ayhan, "İnternette ve televizyonda çok gördük, izledik ama ilk kez geliyoruz. Şehirden uzaklaştık. Dağ seven bir insan olarak fazlasıyla beni mutlu ediyor. Her yönü, her cephesi birbirinden güzel gözüküyor. Vadi içi de ayrı bir güzellik diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinden ailesiyle bölgeye gelen avukat Ozan Ayhan da Aladağlar'ı ilk kez ziyaret ettiklerini belirtti.

Hafta sonunu ailesiyle doğada geçirmek istediklerini anlatan Ayhan, "Eşim ve çocuklarımla hafta sonu gezmek için buraya geldik. Niğde'ye de yakın bir şehirde olduğumuz için hafta sonu değerlendirelim istedik. Burası trekking ve dağcılar yönünden de çok ünlü bir yer. Çokça reklam yapılırsa bölge halkı da dağcılar da kazanır. Çünkü coğrafyası muhteşem bir yer." diye konuştu.

Kaynak: AA