Adana'da kaçış rampasındaki beton bariyere çarpan kamyonda 1 ölü, 4 yaralı var

Adana'da kaçış rampasındaki beton bariyere çarpan kamyonda 1 ölü, 4 yaralı varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adana'da Pozantı-Niğde Otoyolu'nun Eskikonacık mevkisinde kaçış rampasının sonundaki beton bariyere çarpan kamyonda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Adana'da beton bariyere çarpan kamyondaki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Pozantı- Niğde Otoyolu'nun Eskikonacık mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir kamyon, girdiği kaçış rampasının sonundaki beton bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 5 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA