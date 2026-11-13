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Niğde'de Gazi Ortaokulu'ndaki 183 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi

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Niğde'de Gazi Ortaokulu'ndaki 183 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi
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Valilik açıklamasına göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Trafik Dedektifleri Programı kapsamında Gazi Ortaokulu'ndaki 183 öğrenciye trafikte güvenli geçiş ve emniyet kemeri eğitimi verdi. Öğrencilere trafik güvenliğiyle ilgili broşür da dağıtıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 183 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Trafik Dedektifleri Programı kapsamında Gazi Ortaokulu'ndaki 183 öğrenciye, "trafikte güvenli geçiş noktaları" ile "emniyet kemeri kullanımının önemi ve faydaları" hakkında bilgi verildi.

Ekipler, öğrencilere trafik güvenliğine ilişkin bilgilendirici broşür de dağıttı.

Kaynak: AA
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