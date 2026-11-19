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Kapadokya'nın peribacaları ve yer altı şehirleriyle tanınan turizm coğrafyası, Aksaray, Niğde ve Kayseri'de kaya kiliselerinden Roma dönemi su kemerlerine, Osmanlı kervansaraylarından Mimar Sinan'ın doğduğu eve, şelalelerden volkanik dağlara ve yöresel lezzetlere uzanan farklı bir rota sunuyor.

Binlerce yıllık yerleşim izlerinin bulunduğu bölgede farklı medeniyetlerin bıraktığı izler, doğa ve kültürle iç içe bir gezi deneyiminde buluşuyor.

Aksaray'da kayalara oyulmuş tarih: Güzelyurt Manastır Vadisi

Kapadokya'nın batısında yer alan Güzelyurt, volkanik tüflerin şekillendirdiği kayalık arazisi, vadileri ve kaya oyma yapılarıyla kültür turizminin önemli durakları arasında bulunuyor.

İlçedeki yaklaşık 5 kilometrelik Manastır Vadisi'nde kayalara oyulmuş kilise, manastır, keşiş hücreleri ve yaşam alanları yer alıyor.

Volkanik kayaların kolay işlenebilen yapısı, özellikle erken Hristiyanlık döneminden itibaren ibadet ve yaşam alanlarının kayaların içine oyulmasına imkan sağladı.

Vadideki yapılardan Kilise Cami, erken Hristiyanlık dönemine ait önemli eserler arasında bulunuyor. İmparator Theodosius tarafından Nenezili din bilgini Aziz Gregorius Theologos adına 385 yılında kapalı haç planında inşa edildiği belirtilen yapı, farklı dönemlerde geçirdiği değişikliklerin ardından cami olarak da kullanıldı.

Yapının çan kulesi daha sonra minareye dönüştürülürken, yanında 35 basamakla inilen yer altındaki su kaynağı "Ayazma" olarak biliniyor.

Manastır Vadisi'nin girişinde bulunan yer altı şehrinde ise çok sayıda oda ve tünel bulunuyor.

Bedesten ve Sungur Bey Camisi kentin hafızasını yansıtıyor

Niğde kent merkezindeki Bedesten Kent Müzesi ve Sungur Bey Camisi, kentin farklı dönemlerine ait tarihi mirası bir arada yansıtıyor.

Sungur Bey Camisi'nin yakınındaki tarihi Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni, Niğde Belediyesi tarafından restore edilerek kent müzesine dönüştürüldü. Sarı trakit taştan inşa edilen bedestenin iç bölümünde beşik tonozlu yolun iki yanında 48 dükkan ve 4 hücre bulunuyor.

Bedesten Kent Müzesi'nde Niğde'nin geçmişine ve kentle özdeşleşen önemli şahsiyetlere ilişkin sergiler yer alıyor.

Bedestenin yakınındaki Sungur Bey Camisi ise Türk-İslam döneminin önemli yapıları arasında bulunuyor. İlhanlı döneminde Niğde Valisi Sungur Bey tarafından yaptırılan caminin 1335 yılı civarında tamamlandığı tahmin ediliyor.

Yaklaşık 700 yıllık yapı, anıtsal taç kapıları, taş işçiliği, ahşap kapıları ve süslemeleriyle dikkati çekiyor. Kapılarda kündekari ve kakma tekniklerinin yanı sıra ahşap minberde sedef kakma işçiliğinin örnekleri görülüyor.

Roma döneminden bugüne, Tyana Su Kemerleri ayakta kalmayı sürdürüyor

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki Tyana Su Kemerleri, Roma döneminden bugüne ulaşan önemli su yapıları arasında yer alıyor.

Antik Tyana kentinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen sistem, Bahçeli'deki Köşk Pınarı kaynağından kente su taşımak için kuruldu.

Yaklaşık 4,3 kilometrelik su kemerlerinin 6 metreye ulaşan bölümleri, Roma döneminde yaklaşık 30 bin kişinin su ihtiyacını karşılayan sistemin bugüne ulaşan parçalarını oluşturuyor. Yapının yaklaşık 1,2 kilometrelik bölümü hala ayakta duruyor.

Altay köyü, Kazak kültürünü Anadolu'da yaşatıyor

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Altay köyü ise Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan göç hikayesi ve yaşatılan Kazak kültürüyle dikkati çekiyor.

Köy sakinlerinin önemli bölümünü "Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye göç eden Kazaklar" oluşturuyor. Kazak topluluklarının 1950'li yıllarda köye yerleşmesiyle bölgede yeni bir yaşam başladı.

Adını köy sakinlerinin geldiği Altay Dağları'ndan alan yerleşimde at binme, ok atma, yöresel müzik ve geleneksel gösteriler de ziyaretçilere sunuluyor.

Türkiye'de tek örnek "Gülen Meryem Ana" Gümüşler Manastırı'nda

Niğde'nin Gümüşler beldesindeki Gümüşler Manastırı, ana kaya kütlesinin içine oyulmuş yapısı ve freskleriyle bölgenin önemli inanç ve kültür turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

Manastırın 8. ve 12. yüzyıllar arasında şekillendirildiği düşünülüyor. Orta avlu etrafında gelişen komplekste kilisenin yanı sıra kaya mekanları, mezarlar, erzak depoları ve iki katlı yer altı şehri bulunuyor.

Yaklaşık 14 metre yüksekliğindeki orta avlunun çevresinde günlük yaşama ilişkin çeşitli mekanlar yer alıyor. Kompleksin kuzeyindeki kilise ise manastırın en önemli bölümünü oluşturuyor.

Kapalı Yunan haçı planındaki kilisenin ana kayadan oyulmuş 4 sütunu bulunuyor. Duvarlardaki fresklerde Hz. İsa'nın doğumu, vaftizi ve tapınağa takdimi gibi İncil'den sahnelerin yanı sıra Meryem, havariler, melekler ve kilise babalarının tasvirleri yer alıyor.

11. ve 12. yüzyıllara tarihlendirilen freskler arasında Türkiye'de tek örnek kabul edilen "Gülen Meryem Ana ve Çocuk İsa" tasviri ile av ve hayvan sahneleri de bulunuyor.

Kapuzbaşı Şelaleleri dünyanın en yüksekten dökülen irtifa kaynak şelaleleri arasında

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Aladağlar Milli Parkı sınırlarında bulunan Kapuzbaşı Şelaleleri, kayalık yamaçlardan doğrudan çıkan sularıyla bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

Beşi büyük, ikisi küçük olmak üzere yedi şelaleden oluşan Kapuzbaşı'nda şelalelerin yüksekliği yaklaşık 30 ile 70 metre arasında değişiyor.

Bölgedeki yürüyüş parkurları, piknik alanları ve seyir noktaları da ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sağlıyor.

Erdemli Vadisi kaya kiliseleri ve manastırlarıyla dikkati çekiyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Erdemli Vadisi, Erciyes'in lav püskürmesi sonucu oluşan kayalık yapısı ve kaya içine oyulmuş tarihi yapılarıyla öne çıkıyor.

Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki vadide kilise, şapel, manastır, konut ve ahır gibi farklı dönemlere ait yapılar bulunuyor.

10. ve 13. yüzyıllar arasına tarihlenen Doğu Roma kaya kiliselerinin duvarlarında İncil ve Tevrat'tan sahnelerin yanı sıra aziz ve havari tasvirlerinin yer aldığı freskler görülüyor.

Erciyes Dağı kış ve doğa turizmiyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Kayseri'nin simgesi Erciyes Dağı, 3 bin 917 metrelik yüksekliği ve volkanik yapısıyla bölgenin önemli doğal güzellikleri arasında bulunuyor.

Yılın büyük bölümünde zirvesi karla kaplı olan Erciyes, kış aylarında kayak ve snowboard, yaz döneminde ise dağcılık ve doğa yürüyüşleri için ziyaret ediliyor.

Aziz Eustathios Rum Kilisesi geçmişin izlerini taşıyor

İlk olarak 1730 yılında inşa edilen Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Aziz Eustathios Kilisesi, sonrasında geçirdiği onarımlarla ilçenin kültürel mirasları arasında yer alıyor.

Farklı dönemlerde çeşitli amaçlarla kullanılan ve zarar gören yapı, restorasyon çalışmalarının ardından "İncesu Kent Müzesi" olarak kullanılmak üzere hazırlanıyor.

Kilisenin üst katındaki duvar resimleri ve fresklerde Hristiyanlık tarihine ilişkin sahneler tasvir ediliyor. Farklı dönemlerdeki sanatçıların imza attığı resimler, yapının dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor.

Kayseri'de tarihi kervansaray: Kara Mustafa Paşa Kervansarayı

Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, Osmanlı döneminden bugüne ulaşan tarihi yapılardan biri olarak öne çıkıyor.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından 1670'te yaptırılan kervansaray, cami, medrese, hamam ve arastayla birlikte Kara Mustafa Paşa Külliyesi'ni oluşturuyor.

Kesme taştan inşa edilen yapının ortasında geniş bir avlu bulunuyor. Avlunun çevresinde yolcuların konaklaması ve kervanların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bölümler yer alıyor.

Kervansarayda kullanılan kaburgalı haç tonoz, yapının külliye mimarisi içerisindeki ayırt edici özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ağırnas'ta Mimar Sinan'ın izleri

Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Evi, Osmanlı döneminin önemli mimarlarından Mimar Sinan'ın doğduğu ve gençlik yıllarının bir kısmını geçirdiği ev olarak biliniyor.

Yöreye özgü taş işçiliği ve geleneksel mimari özellikleri taşıyan evin altında kaya içine oyulmuş bir yer altı kompleksi bulunuyor.

Kemerleri, yer altı odaları, depoları ve galerileriyle yapı, Ağırnas'ın tarihi dokusunu yansıtan mekanlar arasında yer alıyor.

Zamantı Irmağı'nda doğayla iç içe kano deneyimi

Kayseri'nin Tomarza ilçesindeki Zamantı Irmağı Kano Merkezi, doğa ve su sporlarıyla ilgilenen ziyaretçilere farklı bir rota sunuyor.

Irmak boyunca gerçekleştirilen kano turları, çevredeki yeşil alanlar ve ağaçlık bölgeler eşliğinde doğal güzelliklerin su üzerinden görülmesine imkan sağlıyor.

Bölgenin yöresel lezzetleri

Aksaray mutfağında Aksaray tava, sıkma ve coğrafi işaretle tescilli Aksaray tahinlisi öne çıkıyor. Aksaray tava kuzu eti, domates, biber ve soğanın fırında pişirilmesiyle hazırlanırken, sıkma ince açılan hamurun sacda pişirilip peynir, çökelek veya patates gibi iç harçlarla sarılmasıyla yapılıyor.

Aksaray tahinlisi ise tahin ve yağla hazırlanan harcın hamurun üzerine sürülerek taş fırında pişirilmesiyle hazırlanıyor.

Niğde mutfağında Niğde tavası, Niğde elması ve Mazaklı köftesi öne çıkıyor. Niğde tavası koyun kuşbaşı etinin domates, biber ve sarımsakla fırında pişirilmesiyle hazırlanıyor. Niğde elması kendine özgü kokusu ve tadıyla, Mazaklı köftesi ise yağsız kıyma, ince bulgur ve irmikle hazırlanan köftelerin soğan, salça ve nane ile pişirilmesiyle dikkati çekiyor.

Kayseri mutfağının öne çıkan lezzetleri arasında ise mantı, pastırma, sucuk ve yağlama bulunuyor. Küçük hamur parçalarının içine kıyma konularak hazırlanan mantı yoğurt ve sosla servis edilirken, pastırma tuzlanıp kurutulan etin çemenle kaplanmasıyla, sucuk ise kıyma ve baharatların karıştırılıp kurutulmasıyla hazırlanıyor.

Yağlama ya da yöredeki adıyla şebit ise ince açılan hamurların üzerine kıymalı harç konularak üst üste dizilmesiyle hazırlanıyor ve genellikle sarımsaklı yoğurtla servis ediliyor.

Kaynak: AA