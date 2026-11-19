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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, iki işletmede toplam 2 bin 979 litre lisanssız akaryakıt ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik Ulukışla ilçesine bağlı Koçak köyünde düzenlenlediği operasyonda, gerekli lisansı almadan akaryakıt bayiliği faaliyeti yürüttüğü belirlenen 2 işletmede arama yaptı. Yapılan kontrollerde işletmelerde toplam 2 bin 979 litre lisanssız akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı