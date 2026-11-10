Niğde'de kavşakta TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hastanede öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Niğde'de TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Seyfettin Özdoğan, hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Sazlıca yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR ile Seyfettin Özdoğan'ın kullandığı 38 SH 365 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Özdoğan, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özdoğan, hastanede hayatını kaybetti. Özdoğan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, TIR şoförü gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı