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Niğde'de 9'uncu kattaki pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

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Niğde'de 9'uncu kattaki pencereden düşen kadın hayatını kaybetti
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Niğde'de bir apartmanın 9'uncu katındaki penceresinden düşen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; kadının cenazesi Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

NİĞDE'de bir apartmanın 9'uncu katından düşen Rukiye Demirel, yaşamını yitirdi.

Olay, Niğde'nin İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Rukiye Demirel, oturduğu binanın 9'uncu katındaki penceresinden beton zemine düştü. Metrelerce yükseklikten düşen kadını gören çevredekiler durumu, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Demirel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kadının cenazesi, Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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