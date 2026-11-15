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CHP'li Gürer beyaz et fiyatlarını TBMM'ye taşıdı, Bakan Bolat 21 milyon TL ceza açıkladı

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CHP'li Gürer beyaz et fiyatlarını TBMM'ye taşıdı, Bakan Bolat 21 milyon TL ceza açıkladı
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, beyaz et fiyatlarındaki artışı TBMM'ye taşıdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2020-2026 arasında beyaz et ürünlerine yaklaşık 21 milyon TL idari para cezası uygulandığını bildirdi; Gürer cezaların raf fiyatlarına yansıması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, beyaz et piyasasındaki fiyat artışlarına ilişkin, "Milyonlarca dar gelirlinin ve emeklinin sofrasındaki tavuk etini dahi lüks haline getirenler, halkın yaşadığı ekonomik yıkımı görmezden gelmektedir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 Ekim 2026'da TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesiyle, beyaz et piyasasındaki değişim ve sektördeki uygulamalara ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a sorular yöneltti. Gürer, soru önergesinde, 2026 yılı Haziran ayında beyaz et sektörünün önde gelen firmalarına yönelik yapılan fahiş fiyat incelemelerine rağmen marketlerdeki tavuk eti raf fiyatlarında neden kalıcı bir düşüş sağlanamadığına dikkati çekti. Gürer, emeklinin ve dar gelirli vatandaşın tek protein kaynağı olan beyaz et piyasasında firmaların haksız fiyat artışları yapmasını engellemek adına bakanlık tarafından son bir yılda kesilen toplam idari para cezası tutarının ne kadar olduğunu ve beyaz et pazarında tüketicinin korunması ile fiyat istikrarının sağlanması amacıyla market zincirleri ve toptancılar düzeyinde yürütülen güncel denetimleri sorguladı.

"2020-2026 YILLARI ARASINDA GIDA SETÖRÜNE YAKLAŞIK 830 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI"

Bakan Bolat, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, adil rekabet ortamının sağlanması ve haksız fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Tespit edilen aykırılıkların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirildiğini ifade eden Bolat, 2020-2026 yılları arasında Kurul tarafından gıda sektörüne yönelik yaklaşık 830 milyon TL, beyaz et ürünleri özelinde ise yaklaşık 21 milyon TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Aynı dönemde Rekabet Kurulu tarafından 4054 sayılı Kanunun ihlali nedeniyle teşebbüslere kesilen toplam idari para cezasının 46 milyar 770 milyon 290 bin 213 TL olduğunu, gıda sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere uygulanan idari para cezası toplamının ise 12 milyar 556 milyon 540 bin 688 TL'ye ulaştığını kaydetti. Bakan Bolat, piyasa dengesinin korunması ve fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içinde denetim faaliyetlerine kararlılıkla devam edildiğini belirtti.

Gürer, kağıt üzerinde kalan denetimlerin ve kesilen cezaların raf fiyatlarına olumlu yansıması sağlanması gerektiğini belirterek, "Milyonlarca dar gelirlinin ve emeklinin sofrasındaki tavuk etini dahi lüks haline getirenler, halkın yaşadığı ekonomik yıkımı görmezden gelmektedir" dedi.

Kaynak: ANKA
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