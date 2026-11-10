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Niğde'de 9'uncu kattan düşen 2 çocuk annesinin ölümünde yeni gelişme! Eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı

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Niğde'de 9'uncu kattan düşen 2 çocuk annesinin ölümünde yeni gelişme! Eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
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Niğde'de İlhanlı Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katından düşerek hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Rukiye Demirel'in (40) ölümüne ilişkin soruşturmada, olay sırasında evde olduğu belirlenen eşi Durmuş Demirel cinayet şüphesiyle tutuklandı. Demirel'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

Niğde'de bir apartmanın 9'uncu katından düşen Rukiye Demirel'in (40) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Durmuş Demirel tutuklandı.

9'UNCU KATTAKİ PENCEREDEN DÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Rukiye Demirel, oturduğu binanın 9'uncu katındaki penceresinden beton zemine düştü. Durumu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Rukiye Demirel'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

OLAY SIRASINDA EVDE OLAN EŞİ TUTUKLANDI

Rukiye Demirel'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olay sırasında evde olduğu belirlenen eşi Durmuş Demirel, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Demirel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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