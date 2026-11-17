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19 Mayıs 1954'te İstanbul'da doğan Nükhet Duru 72 yaşında. Şarkıcı, 16 Kasım 2026'da Bloomberg HT'de yayımlanan İşin Zirvesinde programında oğlu Cem'den söz ederken ağladı.

Gözde Atasoy'un sunduğu programda Duru, çocuğunu büyütürken yaşadıklarını anlattı. Bir noktada sesi titredi ve bir süre konuşamadı.

NÜKHET DURU KAÇ YAŞINDA?

Nükhet Duru 72 yaşında; 19 Mayıs 1954'te doğdu ve Mayıs 2027'de 73'üne girecek. Sahnede şarkı söylemeye 1971'de başladı, yani 55 yıldır bu işi yapıyor.

NÜKHET DURU NE DEDİ?

Nükhet Duru, oğlunu her şeyden korumaya çalıştığı yılları anlattı ve bugün durumun tersine döndüğünü söyledi: "bir gün onun seni koruduğunu görüyorsun." Sözlerinin bu kısmında gözleri doldu.

Duru aynı konuşmada bütün çocukların bir bakıma herkesin çocuğu olduğunu, her çocuğa şefkat gösterilmesi gerektiğini de söyledi.

NÜKHET DURU KİMDİR?

Nükhet Duru, 1970'lerden bu yana sahnede olan bir pop ve hafif müzik şarkıcısı. Kandilli Kız Lisesi'ni bitirdi. Anne ve babası o 11 yaşındayken ayrıldı.

Profesyonel kariyeri 1971'de Florya Deniz Kulübü'ndeki bir dans orkestrasında solist olarak başladı. İlk plağı 1974'te çıktı. Beni Benimle Bırak ile ilk altın plağını aldı; 1976'da yılın en iyi yorumcusu ve en başarılı kadın solisti ödüllerini kazandı.

1978'de Modern Folk Üçlüsü ile Dostluğa Davet şarkısını seslendirdi. Şarkı Eurovision'un Türkiye elemesinde yarıştı, ardından Seul Uluslararası Şarkı Yarışması'nda birinci oldu.

NÜKHET DURU NERELİ?

Nükhet Duru İstanbullu. Ailesi aslen Niğde'nin Bor ilçesinden.

NÜKHET DURU'NUN ALBÜMLERİ NELER?

Nükhet Duru'nun ilk stüdyo albümü Bir Nefes Gibi 1970'lerin ikinci yarısında çıktı. Onu 1978'de Melankoli, 1979'da Sevgili Çocuklar izledi. 1980'lerde Her Şey Yeni, Sevda, Nadide, Çek Halatı Gönlüm ve Benim Yolum, 1990'larda Aman Tanrım!, Gümüş ve Mühür yayımlandı. Son iki albümü 2012 tarihli Tam Zamanında ile 2020'de çıkan Hikayesi Var.

Sanatçı 2008'de 35. Altın Kelebek Ödülleri'nde özel ödül aldı. 2023'teki 49. Altın Kelebek'te ise Yaşam Boyu Başarı Ödülü ona verildi.

NÜKHET DURU KİMLERLE EVLENDİ?

Nükhet Duru iki kez evlendi. İlk eşi iş insanı Dikran Masis'ti; 1987'de başlayan evlilik 1991'de bitti ve oğlu Cem bu evlilikten dünyaya geldi. 1995'te Özalp Birol ile evlenen sanatçı, 1999'da ondan da ayrıldı.