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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara- Niğde Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde İncek Yolu'ndaki üstyapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Mersin- Çeşmeli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Dodurga kavşakları 8-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kınalı-Malkara yolunun 53-55. kilometrelerinde alt geçit ayak imalatı çalışmaları, Konya-Karapınar yolunun 10-11. kilometrelerinde Karapınar Giriş Kavşağı'ndaki şerit çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Zonguldak yolunun 67-68. kilometrelerinde taş düşmesi sebebiyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ereğli istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 3-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 23-25. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kelkit-Erzincan il sınırı yolunun 67-69. kilometrelerinde Sansa 1, 2, 3 köprülerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Erzurum istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Erzincan istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka yolunun 5. kilometresindeki Cankurtaran tünellerindeki elektromekanik sistem çalışması dolayısıyla saat 18.00'e kadar sürücüler servis yoluna yönlendirilecek.

Kaynak: AA