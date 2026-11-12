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Niğde'de narkotik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, uyuşturucu ele geçirildi

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Niğde'de narkotik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, uyuşturucu ele geçirildi
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6-8 Kasım'da il genelinde yürüttüğü narkotik çalışmalarında 1 kilo 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı. Biri hakkında hapis cezası, diğeri hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6-8 Kasım'da il genelinde yürüttüğü narkotik çalışmalarında 1 kilo 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sokaklar Güvende" parolasıyla uyuşturucu ticareti, bulundurma ve kullanmaya yönelik çalışma yürüttü. Şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 162,58 gram uyuşturucu madde ve 6 adet sentetik ecza ele geçirildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir kişi ile aynı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişiyi de yakaladı.

2 kişi, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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