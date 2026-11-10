Niğde'de apartmanın 9. katından düşerek ölen kadının kocası tutuklandı

Niğde'de apartmanın 9. katından düşerek ölen kadının kocası tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Niğde'de İlhanlı Mahallesi'nde bir apartmanın 9. katındaki pencereden beton zemine düşerek hayatını kaybeden kadının kocası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Niğde'de bir apartmanın 9. katından düşerek hayatını kaybeden kadının gözaltına alınan kocası tutuklandı.
İlhanlı Mahallesi'nde R.D'nin dün bir apartmanın 9. katındaki pencereden beton zemine düşerek ölmesiyle ilgili kocası D.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA