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Niğde'de saat 11.11'de 1111 fidan Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikildi

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Niğde'de saat 11.11'de 1111 fidan Milli Ağaçlandırma Günü'nde dikildi
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Niğde'de Milli Ağaçlandırma Günü için Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte 11.11'de 1111 fidan dikildi. Başsavcı Aydın Tuncay'ın katıldığı programa ceza infaz kurumları, Denetimli Serbestlik, TEMA ve Yeşilay temsilcileriyle personel ve yükümlüler katıldı.

Niğde'de saat 11.11'de 1111 fidan toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde düzenlenen fidan dikim etkinliği, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu, Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, TEMA Vakfı Niğde İl Temsilciliği ve Yeşilay temsilcilerinin yanı sıra denetimli serbestlik personeli ve yükümlüler katıldı.

Çevre bilincini artırmak, doğal yaşamın korunmasına katkı sağlamak ve gelecek kuşaklara daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen programda, katılımcılar 1111 fidanı toprakla buluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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