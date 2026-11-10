CHP'li Gürer HABAŞ patlamasında 18 işçinin ölümü sonrası önleyici denetim istedi

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İzmir'de HABAŞ Demir Çelik tesisinde 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin, iş cinayetlerinin ardından bölgeye giderek açıklama yapmak yerine önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Gürer, "Siyaset dediğimiz yapı, bu tür olayların oluşumundan önce yasal düzenlemelerle birlikte süreci doğru yönetmesi gereken yapıdır. Tekerrür etmemesinin yolu da sıkı denetim, tedbir ve önlemlerin alınmasıdır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılında rahmet ve minnetle andığını belirterek, Atatürk'ün tarım alanında da yol gösterici bir lider olduğunu kaydetti. 1931 yılında İzmir İktisat Kongresi'nde tarımla ilgili yapılması gerekenlerin gündeme alındığını ve bu doğrultuda çalışmalar başlatıldığını anlatan Gürer, savaş sonrası yoksul bir toplumda kırsalda yaşayan nüfusun varlığının tarıma dayalı bir kalkınma modelini gerekli kıldığını söyledi. Gürer, 1926 yılında 6 milyon hektar olan tarım arazisinin yürütülen çalışmalar sonucunda 1950'de 20 milyon hektara ulaştığına işaret ederek, Atatürk'ün 1937 yılında tarım politikalarına ilişkin yaptığı konuşmayı hatırlattı.

"ZİRAAT BANKASI BİR ÇİFTÇİ KURULUŞUNA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜ"

Gürer, Atatürk döneminde aşar vergisinin kaldırıldığını, çiftçiye desteklerin doğru ve zamanında verilmeye başlandığını ve Ziraat Bankası'nın çiftçi kuruluşuna dönüştürüldüğünü belirtti. Bugün de aynı konuların gündeme geldiğini ifade eden Gürer, çiftçilerin kredi kullandıktan sonra ürünlerinin düşük alım fiyatları nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyledi. Gürer, Atatürk döneminde çiftçinin tarım araçlarının ve hayvanlarının icra yoluyla alınmasını önleyen bir kanun çıkarıldığını, ancak aradan geçen yıllarda bu kanunun etrafından dolaşılarak çiftçilerin tarım aletlerinin, hayvanlarının ve tarım alanlarının icra yoluyla ellerinden alınabildiğini dile getirdi. Gürer, şöyle konuştu:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün tarım politikalarından uzaklaşmanın bedeli; rafta pahalı ürün, tarlada düşük alım fiyatı ve yurttaşlarımızın gıda güvenliği konusunda sorunlu bir sürece evrilmesine yol açtı. Bu nedenle rehber belli, yol belli. Mustafa Kemal Atatürk'ün tarım politikaları irdelenir, incelenir ve buna uygun politikalar geliştirilirse Türkiye tarımda yaşadığı sorunlardan arınır. Sulama suyunun yönetimi, hammaddenin mamul maddeye dönüşümü, bunun yanı sıra desteklerin zamanında ve doğru verilmesi, işlenmiş, dondurulmuş, depolanabilen ürün yapısının doğru yönetilmesi ve bir yıl önceden hangi bölgede hangi ürünün yetişeceği, hangi toprakta hangi ürünün daha verimli olacağı hesaplanarak tarımın sürdürülmesi sorunların aşılmasına vesile olacaktır."

"İŞ CİNAYETLERİ OLMADAN ÖNLEM ALINMASI GEREKİR"

Gürer, konuşmasında İzmir'de meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya da değindi. Olayın ne ilk ne de son olacağını belirten Gürer, şunları kaydetti:

"Madende patlama oluyor, oraya bakanlar gidiyor. Bir de madene daha önce gidip oraya inin, aşağıdaki çalışanla bir çay için, bir simit yiyin. Onların sorunlarını dinleyin. Türkiye genelinde çalışma yaşamı iş kazalarının artmasına vesile olacak kontrolsüz bir yapı da devam ediyor. Onun için bu olaylar olduktan sonra değil, olaylar olmadan önlem alınması gerekir. Olaylar olmadan önlem alınması da denetimle gerçekleşir. Daha önce Çalışma Bakanlığına bağlı iş müfettişlerinin yaptığı kontrol ve denetimlerde daha sıkı bir uygulama söz konusuydu. Bununla ilgili yöntemler değiştirildi. Müfettiş sayısı daraltıldı.

Türkiye genelinde tüm çalışma alanlarının bu bağlamda sorunlarının yerinde tespiti, irdelenmesi ve değerlendirilmesi gerekir. İşverenlerin bu konudaki denetimleri kendi kontrol alanlarında serbest bırakılıp devletin bu alandan çekilmesi doğru değildir. Bu patlamanın olduğu yere son 5 yılda kaç kere denetim için gidildi? Örneğin bu, kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bunun gibi diğer tüm işletmelerde de iş cinayetlerine yol açabilecek olayların önüne geçilmesi gerekir. Olay olduktan sonra orada o olayı yaşayan insanlara başsağlığı dilemek, acılarını paylaşmak, gerekli önlemleri alıyoruz demek, savcı görevlendirdik demek o insanların geri gelmesini sağlamıyor.

Her olaydan sonra benzer ifadeler kullanıp o olayların oluşumundan önce gerekli önlemlerin alınmamasının da bir sorumlusu olsun. Nasıl ki otel yanıyor, hiçbir siyasi sorumlu yok. Depremde, selde, afette, kazada, olumsuzluklarda hiçbir siyasi sorumlu yok. Yine canlar kaybettik, bir siyasi sorumluluğu yok. Oysa bu siyaset dediğimiz yapı, bu tür olayların oluşumundan önce yasal düzenlemelerle birlikte süreci doğru yönetmesi gereken yapıdır. Bu nedenle bu olayda da acı bir süreç yaşandı. Tekerrür etmemesinin yolu da sıkı denetim, tedbir ve önlemlerin alınmasıdır."

Kaynak: ANKA