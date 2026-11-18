NİĞDE Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Lefkara kursu, kadınların hem geleneksel el sanatlarını öğrenmesine hem de el emeği ürünler ortaya çıkararak aile bütçelerine katkı sağlamasına imkan sunuyor.

Halk Eğitimi Merkezi'nde usta öğretici Şule Duran eşliğinde Lefkara eğitimi alan kursiyerler, yüzyıllardır yaşatılan bu nakışı modern tasarımlarla buluşturuyor. Geleneksel el sanatlarını öğrenen kadınlar el emeği ürünler ortaya çıkararak aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Lefkara nakışının tarihçesi hakkında bilgi veren el sanatları usta öğreticisi Şule Duran, bu sanatın KKTC'nin Lefkoşa şehrinde ortaya çıktığını belirterek, "Leonardo da Vinci'nin bir eseri olan Son Akşam Yemeği adlı tablosunda Hazereti İsa'nın 12 havarisiyle çarmıha gerilmeden bir gece önce son akşam yemeğini yediği sahne yer alıyor. O akşam yemeğindeki masa örtüsünün Lefkara işinden yapıldığı anlatılıyor. Buradan esinlenerek ortaya çıkıyor ve yüzyıllar boyunca bu Lefkara işi dilden dile dolaşıyor. Türkiye'de ise yeni bir çalışma alanı. Biz de eski bir sanatı günümüze uyarlıyoruz" dedi.

Lefkara nakışının kendine özgü tekniklerle hazırlandığını aktaran Duran, "En ve boy iplikleri çekilerek yapılan bir iş. İplikleri çektikten sonra çeşitli teknikler ve ajurlar kullanıyoruz. Mercimek ajuru, badem ajuru, ciğer deldi gibi farklı tekniklerimiz var. Genellikle ham keten, murine iplikler ve pamuk iplikler kullanıyoruz. Bir ürünün tamamlanması yaklaşık 3 haftayı bulabiliyor" ifadelerini kullandı.

'UNUTULMUŞ MODELLERİ YENİDEN YAPIYORUZ'

Kursiyerlerden Fatma Aksu ise nakışa duyduğu ilgi nedeniyle kursa katıldığını belirterek, "Ben daha önce Halk Eğitim Merkezine kayıtlı öğrenciydim. Hocamızın tavsiyesiyle Lefkara kursunun açıldığını öğrendim. Nakış yapmayı çok seviyorum. Eskiden yaşımız küçükken de kurslara gitmiştik. Tekrar bu kursların açıldığını duyunca gelip başlamak istedim. Yapılan modele ve nakışın ağırlığına göre ürünün tamamlanma süresi değişebiliyor. 2-3 haftada çıkardığımız ürünler de oluyor. En çok antika modelini yapmayı seviyorum. En ve boy ipliklerini, modellerimizin kenarlarından tellerini çekerek hazırlıyoruz. Unutulmuş modelleri yeniden yapıyoruz" dedi.

'LEFKARA İŞİNİ ÇOK SEVİYORUM'

Kursiyerlerden Şerife Küçük de daha önce de Halk Eğitim Merkezi kurslarına katıldığını belirterek, "Daha önceden Halk Eğitimi Merkezi kursiyeriydim. Bu kurslara devam ediyordum. Hocamızın ve arkadaşlarımızın sayesinde Lefkara kursuna devam etmeye karar verdim. Bir ürünü ortaya çıkartırken verdiğimiz emeğin yanında o anki ruh halimiz, yaşam şeklimiz ve bulunduğumuz ortam da ürünün ortaya çıkmasına kolaylık veya zorluk sağlıyor. Ben Lefkara işini çok seviyorum. Bütün tekniklerini seviyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı