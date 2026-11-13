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Niğde'de okulda pencereden düşen öğrenci yaralandı

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Niğde'de ortaokulun penceresinden düşen 11 yaşındaki öğrenci hastanede tedaviye alındı.

Niğde'de ortaokulun penceresinden düşen 11 yaşındaki öğrenci hastanede tedaviye alındı.

Yukarı Kayabaşı Mahallesi'ndeki Şehit Gökhan Altınalana Ortaokulu'nda eğitim gören 6. sınıf öğrencisi F.E.B, henüz bilinmeyen nedenle ikinci kattaki sınıfın penceresinden zemine düştü.

F.E.B'nin düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğrenci, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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