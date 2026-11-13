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Niğde'de narkotik ekipleri 12 etkinlikte 1100 kişiye uyuşturucu bilgilendirmesi yaptı

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Niğde'de narkotik ekipleri 12 etkinlikte 1100 kişiye uyuşturucu bilgilendirmesi yaptı
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, Valilik açıklamasına göre 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında 12 etkinlik düzenledi. Bu etkinliklerde 1100 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı, broşür dağıtıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri 12 etkinlikte, 1100 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı.

Ekiplerin bilgilendirme çalışmaları devam edecek.

Kaynak: AA
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