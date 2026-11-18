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NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde traktör sürücüsü C.Ü. (58), aracına çarpan otomobilin sürücüsü H.Ö.'yü (45) kaza sonrası çıkan kavgada tabancayla vurarak yaraladı. Kendisi de demir sopayla darbedilen C.Ü. ve silahla yaralanan H.Ö., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ulukışla ilçesi Başmakçı köyünde meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki otomobil ile C.Ü. idaresindeki traktör çarpıştı. Hasarlı kazanın ardından sürücüler H.Ö. ve C.Ü. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbedede iddiaya göre demir sopayla darbedilen C.Ü., belinden çıkardığı tabancayla H.Ö.'ye ateş açtı. Bacağından ve kolundan yaralanan H.Ö., yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. H.Ö, ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hasatnesi'ne, C.Ü. ise Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin taburcu edilen C.Ü., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı