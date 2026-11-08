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Niğde Kiledere'de pompalı tüfekli kavgada 1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Niğde Kiledere'de pompalı tüfekli kavgada 1 kişi öldü, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Niğde'nin Kiledere köyünde dün akşam çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö.'nün pompalı tüfekle ateş açtığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Jandarma, olaydan kaçan şüpheliler M.Ö. ve ağabeyi H.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı; yaralının tedavisi sürüyor.

NİĞDE'de Rıfat Evlendi'nin hayatını kaybettiği, Yalçın Demirbaş'ın ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin şüpheliler M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, Kiledere köyünde meydana geldi. Rıfat Evlendi ve Yalçın Demirbaş ile M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö., pompalı tüfekle Evlendi ve Demirbaş'a ateş açtı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayın ardından M.Ö. ve ağabeyi H.Ö. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara hastaneye kaldırdı. Rıfat Evlendi, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yalçın Demirbaş'ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Jandarma ekipleri, şüpheliler M.Ö. ve H.Ö.'yü yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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