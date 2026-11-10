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Niğde'de Sazlıca kavşağında tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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Niğde'de Sazlıca kavşağında tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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Niğde'de öğle saatlerinde Sazlıca kavşağında tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı; tır şoförü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Niğde'de tır ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Sazlıca kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tur ile S.Ö. idaresindeki 38 SH 365 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü S.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Ö., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tır şoförü gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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