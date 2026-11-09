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Niğde-Çiftlik Karayolu'nda iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Niğde-Çiftlik Karayolu'nda iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Niğde-Çiftlik Karayolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Çiftlik Karayolunda meydana gelen trafik kazasında, A.K. idaresindeki 06 ZT 289 plakalı otomobil ile 46 AGN 994 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, 06 ZT 289 plakalı otomobilin sürücüsü A.K. ile yolcu N.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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