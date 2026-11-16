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Niğde'de apartman dairesinde çıkan yangında yaralanan 2 çocuk tedavi altına alındı

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Niğde'de apartman dairesinde çıkan yangında yaralanan 2 çocuk tedavi altına alındı Haber Videosunu İzle
Niğde'de apartman dairesinde çıkan yangında yaralanan 2 çocuk tedavi altına alındı
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Niğde'de merkez Kale Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangında yaralanan 2 çocuk hastanede tedavi altına alındı. Yabancı uyruklu ailenin dairesinde iddiaya göre çakmakla oynarken başlayan yangın aile tarafından söndürüldü, inceleme başlatıldı.

Niğde'de bir apartman dairesinde çıkan yangında yaralanan 2 çocuk tedavi altına alındı.

Yangın, merkez Kale Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan bir apartmanın üçüncü katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı dairede L.A. (4) ile N.A.'nın (5) iddiaya göre çakmakla oynadığı sırada yangın başladı. Aile, dairede çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürürken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı çocukları ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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