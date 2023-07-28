Niğde Belediyesi Haberleri - Niğde Belediyesi Haber - Haberler

Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Niğde Belediyesi Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Niğde Belediyesi Haberleri

Niğde Belediyesi haber, Niğde Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Niğde Belediyesi Muharrem Ayında Camilerde Aşure Dağıttı

Niğde Belediyesi Muharrem Ayında Camilerde Aşure Dağıttı

Niğde Belediyesi - 28.07.2023
Niğde Belediyesi Kadrolu ve Şirket İşçilerine Zam Yaptı

Niğde Belediyesi Kadrolu ve Şirket İşçilerine Zam Yaptı

Niğde Belediyesi - 27.07.2023
Niğde Belediyesi İşçilere Yüzde 40-45 Zam Yaptı

Niğde Belediyesi İşçilere Yüzde 40-45 Zam Yaptı

Niğde Belediyesi - 27.07.2023
Niğde Belediyesi, 20 park ve mesire alanını kamera sistemi yerleştirdi

Niğde Belediyesi, 20 park ve mesire alanını kamera sistemi yerleştirdi

Niğde Belediyesi - 26.07.2023
Niğde Belediyesi Bankalar ve Bor Caddelerindeki Çöp Sepetlerini Değiştirdi

Niğde Belediyesi Bankalar ve Bor Caddelerindeki Çöp Sepetlerini Değiştirdi

Niğde Belediyesi - 25.07.2023
Dağ Doğa Dondurma Festivali muhteşem geçti

Dağ Doğa Dondurma Festivali muhteşem geçti

Niğde Belediyesi - 25.07.2023
Niğde Belediye Başkanı Harun Durak'ı Ziyaret Etti

Niğde Belediye Başkanı Harun Durak'ı Ziyaret Etti

Niğde Belediyesi - 24.07.2023
Niğde'de Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali'nde Manuş Baba Sahne Aldı

Niğde'de Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali'nde Manuş Baba Sahne Aldı

Niğde Belediyesi - 22.07.2023
Niğde'de Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali'nde Mustafa Ceceli Sahne Aldı

Niğde'de Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali'nde Mustafa Ceceli Sahne Aldı

Niğde Belediyesi - 21.07.2023
Niğde Belediyesi, Gebere Barajı Mesire Alanı'na hafta sonları servis hizmeti sunacak

Niğde Belediyesi, Gebere Barajı Mesire Alanı'na hafta sonları servis hizmeti sunacak

Niğde Belediyesi - 21.07.2023
Niğde Belediyesi Parklarda Ücretsiz Kitap Okuma İmkanı Sunuyor

Niğde Belediyesi Parklarda Ücretsiz Kitap Okuma İmkanı Sunuyor

Niğde Belediyesi - 20.07.2023
Tekstil fabrikasının pamuk deposu yandı

Tekstil fabrikasının pamuk deposu yandı

Niğde Belediyesi - 19.07.2023
Niğde'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Niğde'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Niğde Belediyesi - 19.07.2023
Niğde'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Niğde'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Niğde Belediyesi - 19.07.2023
Niğde'deki Tekstil Fabrikasında Pamuk Deposunda Yangın Çıktı

Niğde'deki Tekstil Fabrikasında Pamuk Deposunda Yangın Çıktı

Niğde Belediyesi - 19.07.2023
Niğde'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Niğde'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Niğde Belediyesi - 19.07.2023
Niğde'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Niğde'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Niğde Belediyesi - 19.07.2023
Niğde Belediyesi ve Çamardı Belediyesi tarafından düzenlenecek Dağ Doğa ve Dondurma Festivali'nde esnaf için ücretsiz stantlar

Niğde Belediyesi ve Çamardı Belediyesi tarafından düzenlenecek Dağ Doğa ve Dondurma Festivali'nde esnaf için ücretsiz stantlar

Niğde Belediyesi - 18.07.2023
Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme Projesi Devam Ediyor

Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme Projesi Devam Ediyor

Niğde Belediyesi - 17.07.2023
İç Anadolu'da 6 ilde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

İç Anadolu'da 6 ilde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi

Niğde Belediyesi - 15.07.2023
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitlik Ziyaretleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şehitlik Ziyaretleri

Niğde Belediyesi - 15.07.2023
Niğde Belediyesi'nden patatesin başkentine yakışır etkinlik

Niğde Belediyesi'nden patatesin başkentine yakışır etkinlik

Niğde Belediyesi - 13.07.2023
Niğde'de 'Dünya Patates Kızartma Günü' Etkinliği

Niğde'de 'Dünya Patates Kızartma Günü' Etkinliği

Niğde Belediyesi - 13.07.2023
Niğde'de düzenlenen Off-Road Etkinlikleri sona erdi

Niğde'de düzenlenen Off-Road Etkinlikleri sona erdi

Niğde Belediyesi - 09.07.2023
Niğde'de Off-Road rüzgarı esti

Niğde'de Off-Road rüzgarı esti

Niğde Belediyesi - 09.07.2023
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Mezuniyet Heyecanı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Mezuniyet Heyecanı

Niğde Belediyesi - 07.07.2023
Niğde Belediyesi Sivrisinek ve Farelere Karşı İlaçlama Yaptı

Niğde Belediyesi Sivrisinek ve Farelere Karşı İlaçlama Yaptı

Niğde Belediyesi - 05.07.2023
Niğde'de Off-Road rüzgarının bu yıl dördüncüsü esecek

Niğde'de Off-Road rüzgarının bu yıl dördüncüsü esecek

Niğde Belediyesi - 04.07.2023
Niğde'de Off-Road rüzgarının bu yıl 4.'sü esecek

Niğde'de Off-Road rüzgarının bu yıl 4.'sü esecek

Niğde Belediyesi - 04.07.2023
Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü işbirliğiyle 4. Off-Road Etkinliği düzenlenecek

Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü işbirliğiyle 4. Off-Road Etkinliği düzenlenecek

Niğde Belediyesi - 04.07.2023
Kurbanlık satışları Kayseri ve Niğde'de devam ediyor

Kurbanlık satışları Kayseri ve Niğde'de devam ediyor

Niğde Belediyesi - 26.06.2023
Niğde Belediyesi Gençlik Festivali Başladı

Niğde Belediyesi Gençlik Festivali Başladı

Niğde Belediyesi - 23.06.2023
Niğde'de kadın kooperatiflerine 2 milyon liralık hibe desteği

Niğde'de kadın kooperatiflerine 2 milyon liralık hibe desteği

Niğde Belediyesi - 21.06.2023
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, altyapı çalışmalarını denetledi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, altyapı çalışmalarını denetledi

Niğde Belediyesi - 20.06.2023
Niğde Belediyesi Baba Çocuk Şenliği Düzenledi

Niğde Belediyesi Baba Çocuk Şenliği Düzenledi

Niğde Belediyesi - 18.06.2023
Niğde Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar Türk Halk Müziği konseri verdi

Niğde Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar Türk Halk Müziği konseri verdi

Niğde Belediyesi - 15.06.2023
Niğde Belediyesi Sağanak Sonrası Temizlik Çalışması Yaptı

Niğde Belediyesi Sağanak Sonrası Temizlik Çalışması Yaptı

Niğde Belediyesi - 15.06.2023
Niğde Belediyesi Sel Felaketi Sonrası Onarım ve Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Niğde Belediyesi Sel Felaketi Sonrası Onarım ve Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Niğde Belediyesi - 15.06.2023
Niğde Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor

Niğde Belediyesi altyapı çalışmalarına devam ediyor

Niğde Belediyesi - 14.06.2023
Niğde Belediyesi Baba Çocuk Şenliği Düzenliyor

Niğde Belediyesi Baba Çocuk Şenliği Düzenliyor

Niğde Belediyesi - 12.06.2023
CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, seçim öncesi satın alınan araçların akıbetini sordu

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, seçim öncesi satın alınan araçların akıbetini sordu

Niğde Belediyesi - 05.06.2023
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesinde Tatbikat Gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesinde Tatbikat Gerçekleştirildi

Niğde Belediyesi - 02.06.2023
Başkan Özdemir'den Teşekkür

Başkan Özdemir'den Teşekkür

Niğde Belediyesi - 29.05.2023
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, oyunu kullandı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, oyunu kullandı

Niğde Belediyesi - 28.05.2023
Niğde Belediyesi'nin Araç Filosu Gün Geçtikçe Büyüyor

Niğde Belediyesi'nin Araç Filosu Gün Geçtikçe Büyüyor

Niğde Belediyesi - 26.05.2023
Niğde Belediyesi'nin Araç Filosu Gün Geçtikçe Büyüyor

Niğde Belediyesi'nin Araç Filosu Gün Geçtikçe Büyüyor

Niğde Belediyesi - 26.05.2023
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, derneklere ziyarette bulundu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, derneklere ziyarette bulundu

Niğde Belediyesi - 25.05.2023
Başkan Özdemir'den yoğun tempo

Başkan Özdemir'den yoğun tempo

Niğde Belediyesi - 25.05.2023
Niğde'de TKDK Mali Destek Ofisi açılacak

Niğde'de TKDK Mali Destek Ofisi açılacak

Niğde Belediyesi - 23.05.2023
Togg Niğdelilerle buluştu

Togg Niğdelilerle buluştu

Niğde Belediyesi - 20.05.2023
title