Niğde Belediyesi Haberleri - Niğde Belediyesi Haber - Haberler

Niğde Belediyesi Haberleri
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Niğde Belediyesi Bankalar ve Bor Caddelerindeki Çöp Sepetlerini Değiştirdi
Niğde Belediyesi, Gebere Barajı Mesire Alanı'na hafta sonları servis hizmeti sunacak
Niğde Belediyesi ve Çamardı Belediyesi tarafından düzenlenecek Dağ Doğa ve Dondurma Festivali'nde esnaf için ücretsiz stantlar
İç Anadolu'da 6 ilde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü işbirliğiyle 4. Off-Road Etkinliği düzenlenecek
Niğde Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar Türk Halk Müziği konseri verdi
Niğde Belediyesi Sel Felaketi Sonrası Onarım ve Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor
CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, seçim öncesi satın alınan araçların akıbetini sordu
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesinde Tatbikat Gerçekleştirildi