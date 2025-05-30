Niğde Belediyesi Mezarlıkların Temizliği İçin Çalışmaları Sürdürüyor

Niğde Belediyesi Mezarlıkların Temizliği İçin Çalışmaları Sürdürüyor
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Niğde Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki mezarlıkların temizlik ve bakım çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu özel günlerde mezarlıkların önemine vurgu yaptı.

Niğde Belediyesi ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki mezarlıkların temizlik ve bakımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bayram öncesi mezarlıklara verilen önemin büyük olduğunu dile getirdi.

Özdemir, "Bayramlar, kaybettiklerimizi anmak ve dualarımızı iletmek için önemli zamanlardır. Biz de bu özel günlerde vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha sağlıklı ve huzurlu yapabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Temizlik ve bakım çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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