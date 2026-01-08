Haberler

Niğde Belediyesi hizmet binası çatısına GES kurdu

Niğde Belediyesi hizmet binası çatısına GES kurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Belediyesi, hizmet binasının çatısına Güneş Enerji Santrali kurarak enerji ve ısınma ihtiyacını yenilenebilir kaynaklarla karşılamayı hedefliyor. Başkan Emrah Özdemir, mevcut projelerle çevre dostu bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini açıkladı.

Niğde Belediyesi, hizmet binası çatısına enerji ve ısınma ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, makam odasında gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreci, sürdürülebilir ve yenilikçi belediyecilik anlayışıyla enerji ve su üzerinde örnek bir dönüşümü hayata geçirdiklerini söyledi.

Hizmet binası çatısına güneş enerjisi sisteminin kurulduğunu belirten Özdemir, bir hafta içerisinde kullanmaya başlayacaklarını ifade etti.

Özdemir, belediye binasında Türkiye'de ilk hidrojenli kombileri aktif edeceklerini vurguladı.

Kendine yeten bir belediye olma vizyonu benimsediklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Elektriğimizi çatıdaki panellerimizle üreteceğiz ve doğal gaz tüketimimizi neredeyse sıfıra düşüreceğiz. İlk aşamada doğal gazdan yüzde 50 tasarruf sağlayacağız ancak kısa süre içerisinde bu kullanımı tamamen bitireceğiz. Çevreci hidrojen gazıyla çalışan kombilerimizle belediyemizin ısınma sistemini gerçekleştireceğiz. Güneş enerjisi sisteminin yanına 4 rüzgar enerjisi santralini de kuracağız. Belediye, kendi elektriğinin tamamını kendi üreten bir bina haline gelecek. Bu projenin 2026'da öngördüğümüz tasarruf miktarı 3 milyon lira. Bu miktar zaman içerisinde artarak devam edecek."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri

Komşuda tansiyon çok yüksek! Canlı yayında çatışma çıktı
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur

Arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

Yürek ısıtan anlar! Çevik Kuvvet anne ve bebeğine kalkan oldu