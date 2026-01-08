Niğde Belediyesi hizmet binası çatısına GES kurdu

Niğde Belediyesi, hizmet binası çatısına enerji ve ısınma ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, makam odasında gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreci, sürdürülebilir ve yenilikçi belediyecilik anlayışıyla enerji ve su üzerinde örnek bir dönüşümü hayata geçirdiklerini söyledi.

Hizmet binası çatısına güneş enerjisi sisteminin kurulduğunu belirten Özdemir, bir hafta içerisinde kullanmaya başlayacaklarını ifade etti.

Özdemir, belediye binasında Türkiye'de ilk hidrojenli kombileri aktif edeceklerini vurguladı.

Kendine yeten bir belediye olma vizyonu benimsediklerini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Elektriğimizi çatıdaki panellerimizle üreteceğiz ve doğal gaz tüketimimizi neredeyse sıfıra düşüreceğiz. İlk aşamada doğal gazdan yüzde 50 tasarruf sağlayacağız ancak kısa süre içerisinde bu kullanımı tamamen bitireceğiz. Çevreci hidrojen gazıyla çalışan kombilerimizle belediyemizin ısınma sistemini gerçekleştireceğiz. Güneş enerjisi sisteminin yanına 4 rüzgar enerjisi santralini de kuracağız. Belediye, kendi elektriğinin tamamını kendi üreten bir bina haline gelecek. Bu projenin 2026'da öngördüğümüz tasarruf miktarı 3 milyon lira. Bu miktar zaman içerisinde artarak devam edecek."