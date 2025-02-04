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Niğde'de '14. Tarım Orman ve İnsan' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Niğde'de '14. Tarım Orman ve İnsan' Fotoğraf Sergisi Açıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Tarım Orman ve İnsan' konulu fotoğraf sergisi, Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide 130 fotoğraf sergilenirken, Vali Cahit Çelik öncülüğünde tarımın önemi vurgulandı.

Niğde'de "14. Tarım Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından tarıma ilgiyi artırmak, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığı geliştirmek amacıyla ülke çapında ve farklı kategorilerde fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Yarışmada dereceye giren fotoğrafların yer aldığı "Tarım Orman ve İnsan" sergisi, Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde Vali Cahit Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, kurum müdürleri ve davetlilerin katılımıyla açıldı.

Vali Çelik, sergiyi gezerek fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.

Sergide, 130 fotoğrafın yer aldığını belirten Çelik, "Yaşamımız tarıma, ormana ve suya bağlı. Gelecek nesillerin de tarımı ve toprağı koruyarak suyu sürdürülebilir şekilde kullanması adına bu sergi dikkat çekecek olacak. Emeği geçenlere teşekkür eder, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Kültür Sanat
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