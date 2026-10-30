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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in amcası Muzaffer Özdemir hayatını kaybetti

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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in amcası Muzaffer Özdemir hayatını kaybetti. Özdemir, sosyal medya paylaşımında cenazenin cuma namazının ardından Fatih Sultan Mehmet Camisi'nden kaldırılıp Derbent Mezarlığı'na defnedileceğini duyurdu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in amcası Muzaffer Özdemir hayatını kaybetti.

Başkan Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, amcasının vefatını duyurdu.

Amcası Muzaffer Özdemir'e Allah'tan rahmet dileyen Özdemir, "Baba yarım, kıymetli amcam Muzaffer Özdemir Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun cenazesi, cuma namazına müteakip Fatih Sultan Mehmet Camisi'nden kaldırılarak Derbent Mezarlığı'na defnedilecektir. Kıymetli amcama Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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