Haberler

Niğde Belediyesi mezarlıklarda bayram temizliği yaptı

Niğde Belediyesi mezarlıklarda bayram temizliği yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Belediyesi, bayram öncesinde mezarlıkların temizliği için yolları süpürdü, çöpleri topladı ve otları temizledi. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşların kabir ziyaretlerini tertemiz bir ortamda yapabilmeleri için çalıştıklarını belirtti.

Niğde Belediyesi, mezarlıklarda bayram temizliği gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında yollar süpürüldü, çöpler toplandı ve mezarlıklardaki otlar temizlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bayram öncesinde ziyaretlerin manevi ruha uygun geçmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Özdemir, "Bayramlar, ebediyete uğurladığımız sevdiklerimizi ve büyüklerimizi dualarla yad ettiğimiz, vefa duygumuzun en üst seviyeye çıktığı günlerdir. Vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini gönül rahatlığıyla, tertemiz bir ortamda yapabilmeleri önceliğimizdir. Bu kapsamda tüm ekiplerimizi mezarlıklarımızda görevlendirdik, ot temizliğinden yol bakımına kadar her ayrıntıyla ilgileniyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru için sahada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi

İran'a tehditler savuran ikiliyi çıldırtacak görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
İtfaiye ekibi ameliyata girdi

İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Trump: Gelecek hafta İran'ı çok sert vuracağız

Bu kez tarih verdi: Çok sert vuracağız
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor