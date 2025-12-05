Michelin Listesinde Bir 'Kamu' Başarısı: Niğde Belediyesi, 'Tabal' ile Dünya Gastronomi Ligine Girdi

Dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemi Michelin Rehberi'nin 2026 Türkiye lansmanı, gastronomi dünyasında ezber bozan bir başarıya sahne oldu. Rehberin kapsama alanını Kapadokya bölgesine genişletmesiyle birlikte, Niğde şehri de radara girdi. Gecenin en dikkat çekici ödüllerinden biri ise bir şef restoranına veya lüks bir otele değil, bir kamu iştirakine; Niğde Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tabal Gastronomi Evi'ne gitti.

Belediye Eliyle Dünya Standartlarında Lezzet

"Makul fiyata, yüksek lezzet ve kalite" sunan işletmelere verilen Bib Gourmand kategorisinde ödüllendirilen Tabal Gastronomi Evi, yerel yönetimlerin gastronomi turizmine bakışını değiştirecek bir örnek teşkil ediyor.

Niğde Belediyesi tarafından; şehrin köklü mutfak kültürünü yaşatmak, unutulmaya yüz tutmuş yöresel tarifleri aslına uygun reçetelerle sunmak ve şehre gelen turistlere nitelikli bir deneyim yaşatmak amacıyla kurulan mekân, bu vizyonunu Michelin ödülüyle taçlandırdı.

Ödülü Şef Gülay Bozkurt ve Ekibi Aldı

İstanbul'da düzenlenen törende, Tabal Gastronomi Evi adına sahneye çıkan Şef Gülay Bozkurt, ödülü Michelin yetkililerinin elinden aldı. Bozkurt ve ekibinin başarısı, genellikle erkek egemen olan profesyonel mutfak dünyasında, yerel kadın istihdamının ve kadın elinin lezzete kattığı değerin de bir kanıtı oldu.

Niğde Mutfağı Artık Tescilli

Tabal Gastronomi Evi; Niğde tavası, söğürme, ayva boranası gibi coğrafi işaretli ve yöresel lezzetleri, modern sunum teknikleriyle birleştirerek misafirlerine sunuyor. Bu ödül, Niğde'nin sadece bir geçiş güzergahı değil, Kapadokya destinasyonu içerisinde başlı başına bir lezzet durağı olduğunu uluslararası arenada tescillemiş oldu.

Kamu İşletmeciliğinde Yeni Bir Dönem

Tabal Gastronomi Evi'nin Michelin listesine girmesi, Türkiye'deki diğer belediyeler ve yerel yönetimler için de ilham verici bir gelişme olarak yorumlandı. Bu başarı, kamu iştiraki olan sosyal tesislerin sadece "uygun fiyatlı yemek" yeri olmanın ötesine geçerek, doğru vizyon ve profesyonel yönetimle dünya standartlarında rekabet edebileceğini gösterdi.