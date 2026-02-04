Haberler

Niğde'de "Art 'N' Niğde" çalıştayı yapıldı

Güncelleme:
Niğde Belediyesi'nin düzenlediği 'Art 'N' Niğde' çalıştayı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92. yıl dönümü anısına gerçekleştirildi. Toplam 25 sanatçının katıldığı etkinlikte, Atatürk ve kentin simge yapıları resmedildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92. yıl dönümü anısına "Art 'N' Niğde" çalıştayı düzenlendi.

Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen çalıştaya, 11'i yurt dışından olmak üzere toplam 25 sanatçı Atatürk'ün ve kentin simge yapılarının resimlerini çizdi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, burada yaptığı konuşmada, güzel bir vesileyle sanatseverlerle bir arada olduklarını söyledi.

Yaklaşık 4 gün boyunca kentte katılımcıları ağırladıklarını ifade eden Özdemir, çalıştayda emeği geçenlere teşekkür etti.

Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 92. yıl dönümünde alışılmışın dışında bir etkinlik yapmak istediklerini belirtti.

Etkinliğin değerli olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"25 sanatçımızı Niğde'de misafir ediyoruz. Bunların 11'i başka ülkelerden geliyor. Niğde'yle Atatürk'ü bir arada nasıl gördüklerini hayal edip çiziyorlar. Bu resimleri şehrimize bir arşiv olarak kazandıracağız. Ben, bütün sanatçılarımıza, ressamlarımıza teşekkür ediyorum. Niğde için güzel bir çalıştay oldu, gelecek nesillere miras bırakacağımız bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Kültür Sanat
