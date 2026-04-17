UCLG-MEWA 2026 Yönetim Kurulu Toplantısı Niğde'de gerçekleştirilecek

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı, 20-22 Nisan tarihleri arasında Niğde Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Toplantının ana teması 'Kentsel Yenilikçilik: Yerel Çözümlerle Ortak Gelecek' olarak belirlendi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu Toplantısı, 20-22 Nisan tarihleri arasında Niğde Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde'de düzenlenecek toplantıya bölge ülkelerden belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri, uzmanlar ve uluslararası paydaşlar katılacak.

Toplantının bu yılki ana teması ise "Kentsel Yenilikçilik: Yerel Çözümlerle Ortak Gelecek" olarak belirlendi.

Öte yandan, toplantıda kentsel yenilikçilik ve yerel liderlik, iklim değişikliği uyum politikaları, akıllı şehirler, girişimciliğin sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlar ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Özdemir, "Kentsel yenilikçilik ve sürdürülebilir şehircilik alanında bilgi ve tecrübe paylaşımına imkan sağlayacak buluşmanın, şehrimizin uluslararası görünürlüğüne katkı sunacağına inanıyoruz. Belediye olarak ortak akıl ve iş birliğiyle geleceğin şehirlerini inşa etme vizyonuna katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Şamil Tayyar'ın öğrencileri ve öğretmenleri boykota çağıranlara tepkisi olay oldu

"Aklınızı başınıza alın, bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın"
PFDK'den ceza alan Ali Yiğit Buruk'a bir kötü haber daha

PFDK'den ceza alan Okan Buruk'un oğluna bir kötü haber daha
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi

112 çalışanı gözyaşlarına boğuldu, görüntü bakanlığı harekete geçirdi
Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! Almina’nın son durumunu babası anlattı

Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! İşte Almina’nın son durumu
Şamil Tayyar'ın öğrencileri ve öğretmenleri boykota çağıranlara tepkisi olay oldu

"Aklınızı başınıza alın, bu milleti sahaya inmek zorunda bırakmayın"
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık markayı ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler

Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı