Niğde'de 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Çalıştayı' yapıldı

Niğde Belediyesince iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmaları kapsamında "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen programın açılışında konuşan Vali Cahit Çelik, 1970'lerden itibaren dünyada ciddi bir sanayileşmenin olduğunu söyledi.

Çelik, sanayileşmeden dolayı iklim üzerinde baskı olduğunu ifade ederek, Niğde'de bu yıl iklim krizini yaşadıklarını belirtti.

Kentte nisanda zira don olduğunu anımsatan Çelik, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizi, çiftçilerimizi çok ciddi şekilde etkiledi. Niğde tarihinde bu şekilde bir soğuğu görmedi. Birçok köyümüzde daha önceden hiç içme suyu ile ilgili bir sıkıntı olmamasına rağmen, artık köylerimizde maalesef bırakın sulama suyunu, içme suyu konusunda bile sıkıntı yaşanıyor. Bu iki örnek bile iklim değişikliğinin toplum hayatı ve şehir üzerinde ne kadar ciddi bir etki yarattığını görmüş oluyoruz. Bu sadece Niğde'nin, Türkiye'nin meselesi değil, insanlığın meselesi. Herkesin ortak bir şekilde alınan kararlara uyması gerekiyor. Dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Dünya evimiz ve bu evimizi de herkes korumak zorunda."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de çalıştayın kent için önemli olduğunu ifade etti.

Vatanseverliğin sadece sınırların korumasıyla olmadığını anlatan Özdemir, "Ülkenin suyunu ve toprağını da korumamız lazım. Gelecek nesillere daha verimli ve bereketli topraklar bırakmamız lazım. Gerçek vatanseverlik bu olsa gerek. Gidecek çok yolumuz var, bu konularda bilinçlenmemiz lazım. Bu bir kurumun tek başına yapabileceği bir iş değil. Bütün kurumlarımız el ele vererek hızlı şekilde bu eylem planını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de önce bir çalıştay yapmak lazımdı. Bu çalıştay önem arz ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da iklim değişikliği konusunda kentteki çalışmalara destek vereceklerini belirterek, çalıştayda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Niğde sera gazı envanteri ve iklim riskleri analizi sonuçları sunumu gerçekleştirildi.