Niğde Belediyesi ramazan ayı boyunca Gazze'de iftar verecek

Niğde Belediyesi, Gazze'de kuracağı çadırda her gün 1000 kişiye iftar verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediye Meclisi, Gazze'de yaşanan insani kriz için olağanüstü gündemle toplandı.

Toplantıda alınan kararla, Niğde Belediyesi ramazan ayı boyunca her gün 1000 kişiye iftar verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, hayra vesile olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Hayırlı bir iş için toplandıklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Ramazan ayında inşallah iftarımızı Gazze'de verelim istiyoruz. Allah'a şükürler olsun belediyemiz mali açıdan iyi durumda. Bu iftarı Niğde halkı adına veriyoruz, Allah kabul etsin. İnşallah Gazze'de insanlar gıda yardımlarını almak zorunda kalmadıkları günleri yaşarlar. Bir an önce oradaki çocuklar da artık gülen yüzleriyle, huzur içerisinde kendi topraklarında yaşasınlar istiyoruz. Gazze'deki kardeşlerimiz için hayırlı olsun."