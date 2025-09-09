Niğde Belediyesi'nden Öğrencilere Eğitim Desteği

Niğde Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 1635 öğrenciye kırtasiye seti ve 315 öğrenciye de okul forması desteği sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışma kapsamında öğrencilere defter, kalem, silgi, boya ve cetvel gibi temel malzemelerin bulunduğu kırtasiye setleri ile okul forması dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, eğitimin bir şehrin geleceği olduğunu belirtti.

Özdemir, "Öğrencilerimizin ve kıymetli öğretmenlerimizin yeni eğitim yılını kutluyorum. Son 5 yılda şehre 5 yeni kütüphane kazandırdık, belediye olarak tüm öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız." ifadelerini kullandı.