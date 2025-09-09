Haberler

Niğde Belediyesi'nden Öğrencilere Eğitim Desteği

Niğde Belediyesi'nden Öğrencilere Eğitim Desteği
Niğde Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 1635 öğrenciye kırtasiye seti ve 315 öğrenciye okul forması desteği sağladı. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, eğitimin şehrin geleceği olduğunu vurguladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yürütülen çalışma kapsamında öğrencilere defter, kalem, silgi, boya ve cetvel gibi temel malzemelerin bulunduğu kırtasiye setleri ile okul forması dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, eğitimin bir şehrin geleceği olduğunu belirtti.

Özdemir, "Öğrencilerimizin ve kıymetli öğretmenlerimizin yeni eğitim yılını kutluyorum. Son 5 yılda şehre 5 yeni kütüphane kazandırdık, belediye olarak tüm öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
